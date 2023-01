Stand: 09.01.2023 09:30 Uhr Schippunfall vör Gericht

Vör twee Johr dor is in Willemsborg över Stünnen de Stroom utfullen. Grund dorför weer en Schipp-Unfall in'n Hamborger Haven. Düer weer dat ok noch. Dat weer en Schaden vun 700-dusend Euro. Vunaf hüüt staht nu dree Mannslüüd vör't Amtsgericht vör 't Brett. Jem warrt vörhollen, se hebbt den Verkehr vun Scheep lichtfardig in Gefohr bröcht.

