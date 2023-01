Stand: 07.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Snacken över Silvester-Krawellen

Anfang de Week hebbt Reddungskräft, Börgerslüüd un Politikers över de Krawallmakers vun’e Silvesternacht snackt hatt. Denn Ooltjohrsavend sünd Polizei- un Füerwehrlüüd angrepen worrn un an’t Lief bi to Schaden kamen. Sünnerlich dull sünd de Attacken in Berlin ween, man ok in Hamborg geev dat son Fäll. In Eidelsteed, Snelsen, Huusbruch un op Finkwarder sünd Silvester Reddungslüüd mit Böllers besmeten oder mit Raketen beschaten worrn. De Binnenbehöörd will al bald fastleggen, wat dat mehr Ecken geven schall, wo denn in’e Tokunft Füerwark verbaden is.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

