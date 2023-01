Stand: 07.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Füer in’t Schmidts Tivoli

In’t Theater, in dat Schmidts Tivoli op’e Reeperbahn, dor hett dat düsse Week brennt hatt. Dingsdagvörmiddag sünd dor föfftig Füerwehrlüüd stünnenlang bi togang ween, üm en Brand baven in‘e Dacketaasch vun dat Theater uttokriegen. Dor legen Akten un Wiehnachtsschmuck. De histoorsche Theatersaal hett aver nix afkregen hatt un bi to Schaden kamen is ok nüms. An’n Avend is in dat Theater denn al wedder speelt worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

