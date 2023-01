Stand: 03.01.2023 09:30 Uhr Krawall an’n Ooltjohrsavend

In ganz Düütschland snackt se dor opstünns över: Ok de Hamborger Binnenbehöörd verlangt, dat de Lüüd, de to Silvester Krawall maakt hebbt, en hatte Straaf kriegt. In de Neejohrsnacht weern Füerwehrlüüd un Schandarms böös dull attackeert worrn, ünner annnern mit Schreckschusspistolen un en ganze Reeg an Raketen. De Binnenbehöörd nimmt düsse Angrepen bannig eernst. Se wüllt, dat de Lüüd, de dat daan hebbt, ehr Straaf dör de Justiz kriegt.

