Stand: 02.01.2023 09:30 Uhr Silvester-Müll

Dat Silvester-Füerwark hett ok för masse Müll op de Straten sorgt. De Stratenreinigen hett güstern al 15 Tunnen Affall insammelt. Achtig Mitarbeiders weern mit rund dörtig Autos ünnerwegens. Un vundaag geiht dat glieks wieder. Dat hett Andree Möller vun de Stadtreinigen to NDR 90,3 seggt. Man bet de hele Müll weg is, kann't noch‘n poor Daag duern.

