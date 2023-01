Stand: 02.01.2023 09:30 Uhr Deelstreek vun U2 un U4 sparrt

Fohrgäst vun de U-Bahnlinien 2 un 4 mööt vun hüüt op an mehr Tiet inplanen. Dat geiht all an, de na de Binnenstadt hen un wedder retour wüllt. De Hoochbahn hett de Streek twüschen de Haltesteden Horner Rennbahn un Hammer Kark sparrt. Un dat för negenanhalv Weken. Dat liggt doran, dat se de Streek vun de U4 verlängern wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2023 | 09:30 Uhr

