Stand: 02.01.2023 09:30 Uhr Klopperee in Horborg

Grootinsatz för Polizei un Füerwehr in Horborg. In en Flüchtlingsünnerbringen in de Schlachthoffstraat hett dat in de Nacht en Massenhaueree geven. Wat de Polizei seggt, sünd dor bet to 15 Bewahners op'nanner losgahn. Poor Lüüd sünd dorbi an’t Lief to Schaden kamen, twee vun jem mussen na't Krankenhuus hen.

