Stand: 30.12.2022 09:30 Uhr Deef bi Louis Vuitton togang

Bi Louis Vuitton an’n Ne’en Wall is klaut worrn worrn. De Hamborger Polizei söcht opstünns na Tügen. De Ladendetektiv harr güstern Namiddag en bummelig 20-Jöhrigen bi’t Klauen faatkregen. Man de goot 1,60 Meter grote Deef faat den Detektiv böös dull twüschen de Been un neih denn mit Luxussaken ut. Vun de Schandarms weer to hören, dat de Mann en blaue Jack, en griese Mütz un blau-gröne Adidas-Schoh anharr.

