Stand: 29.12.2022 09:30 Uhr Sorge üm Benedikt

De Karken op de ganze Welt, de sünd in Sorge üm den fröheren Papst Benedikt. He is swor krank. Sien Nafolger – Papst Franziskus – harr dorto opropen, för em to beden. Wat de Narichtenagentur AFP seggt, warrt sien Tostand ümmer leger. De Körperfunkschonen, de een to‘t Leven bruken deit, de laat ümmer mehr na.

