Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Lauterbach to Corona-Schranken

In Düütschland gift dat jümmers noch en groot Hickhack üm de Fraag, woans een mit dat Corona-Virus ümgahn schull. Bunnssundheit-Minister Karl Lauterbach will de opstunns noch gellen Schranken in Kraft laten, mit Blick op de Hospitälers, as he seggt. Ok de Eerst Börgermester vun Hamborg, Peter Tschentscher, finndt dat good so, dat dat jümmers noch hier un dor Maskenplicht gifft. De Baaslüüd vun Union un FDP wüllt dorgegen dörchsetten, dat all Corona-Schranken endlich afschafft warrt, un twors stantepee.

