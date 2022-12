Stand: 28.12.2022 10:15 Uhr Öl-Geschäft vun Rußland

Rußland will vun’n Februormaand op an keen Öl nich mehr an Länners verkoepen, de dorop een Priesdeckel inföhrt hebbt. De is Anfang vun’n Dezembermaand vun de EU besloten worden, as Reaktschon dorop, dat Rußland de Ukrain angrepen hett. De G-7-Länners, un doröver rut Australien un Nurwegen makt ok dorbi mit. Dat de Russen dat Öl-Verkoepen in düsse Länners also nich mehr tolaat, dor warrt düütsche Raffinerien man woll nich groot ünner to lieden hebben, heet dat, wiel se sik al dütlich free’er vun russchet Öl makt hebbt.

