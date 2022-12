Stand: 27.12.2022 09:30 Uhr Diskereren üm Corona-Pandemie

Ok de letzten Corona-Schutzregeln süllt wegfallen. Dat verlangt Bunnsjustizminister Marco Buschmann vun de FDP. Dormit reageert he op dat wat de Fachlüüd seggt. De Viroloog Christian Drosten harr opletzt vun en Enn vun de Pandemie snackt. De Grönen-Sundheitsfachmann Janosch Dahmen will bet to't Fröhjohr doran fasthollen, dat een binnen en Mask dregen mutt. To dat Blatt "Tagesspiegel" sä he, dat Sundheitswesen hett opstunns al Last noog. Drosten harr seggt, na den Winter warrt so vele Lüüd immun ween, dat dat Virus in'n Sommer meist nich mehr dörchkamen kann.

