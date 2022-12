Stand: 22.12.2022 09:30 Uhr Mehr Geld för Hamborger Verbrukerzentraal

Hölp bi slechte Produkten oder twiefelhaftige Rekens – dat leist de Verbrukerzentralen. Un in Hamborg kriegt se dor nu mehr Geld för: 690.000 Euro bavento hett de Hamborgsche Börgerschop freegeven. Dacht is dat Geld vör allen för de Stadtdelen Horborg, Lurup oder Billstedt. Dor schall de Verbrukerzentraal de Minschen in Tokunft beter nipp un nau beraden könen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch