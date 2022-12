Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Infektpraxen in Hamborg

De Nootopnahmen sünd vull, de Praxen vun de Dokters ok: Dorgegen will de Stadt Hamborg nu wat maken un boot Infektpraxen op. Dor warrt denn blots Lüüd mit Gripp un Corona behannelt, un welk, de verköölt sünd. Dat schall en beten de Last vun de anner Praxen nehmen. Güstern geev dat wegen all dat ok en Krisendrapen. Mit dorbi ween sünd Kassendokters, Lüüd vun de Krankenhüüs, Füerwehr un de Soziaalbehöörd. Rutkamen is, dat de Kassendokters nu jümehr Telefon-Angebott utboot – ünner de Nummer 116 117.

