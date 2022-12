Stand: 21.12.2022 09:30 Uhr Selenskyj: Reis na Washington

To't eerst Mal siet Beginn vun'n Krieg in de Ukraine warrt de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj en Utlandsreis maken. He weer graad op'n Weg na Washington in de USA, heet dat vun't Witte Huus. Vörsehn weren twee Termine: Eerst schall dat en Drapen mit Selenskyj un'n US-Präsidenten Joe Biden geven, achterher schall Selenskyj denn vör'n US-Kongress wat seggen. Bi dat Drapen schall dat ok dorüm gahn, wat de USA en Patriot-System för de Floogafwehr levert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch