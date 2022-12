Stand: 20.12.2022 09:30 Uhr Ermiddeln gegen Trump?

Dat süht jümmer mehr dorna ut, dat se gegen den vörmaligen US-Präsidenten Donald Trump straafrechtliche Ünnersökens föhren warrt. Tominnst höllt dat en Ünnersökensutschuss för richtig. Se smiet Trump vör, dat he siene Anhängers dorto opmünnert hett, dat se dat Kapitol in Washington störmt. Dormit is he Schuld an den Opstand un de Verswören gegen de US-Regeren. Wat se wohrhaftig gegen Trump ermiddeln warrt, dat mutt nu dat US-Justizministerium entscheden.

