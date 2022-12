Stand: 16.12.2022 09:30 Uhr Keen LNG-Terminal in Hamborg

Düütschland sall nich mehr so afhängig warrn, wat de Infuhr vun flüssig Gas ut Russland angeiht. Dorüm warrt nu poor Flüssiggas-Terminals boot. Man Hamborg kriggt keen vun düsse LNG-Anlagen. Dat hett dat Bunnsbinnenministerium nu seggt. Dat Nett in Hamborg kann nich noch mehr Gas opnehmen. Egens wull de Senaat Hamborg to een vun de eersten Standoorten för en LNG-Terminal, wat swömmen deit, maken.

