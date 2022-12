Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr Unfall mit Oldtimer

In Schnellsen is en Oldtimer bi Glatties gegen dat Gelänner vun en Brüch över de Autobahn 7 rummst. De 24-jöhrige Fohrer is in dat Wrack inklemmt worrn, de Füerwehr müss dat Dack opsnieden, üm em ruttohalen. Woso dat to den Unfall kamen is: De Wagen harr Sommerreifen un de Fohrer weer to gau ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch