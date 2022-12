Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr Portal gegen Hass in’t Internet

Dat gifft jo veel Hass in’t Internet. Man ok wenn 250 böös Kommentoren mellt worrn sünd, gääv dat blots en Handvull mit Anklagen. Denn dat is oft swoor, dor achterran to kamen. Dat schall nun anners warrn mit en ne’et Portal in’t Internet. Güstern is dat online gahn. Dormit kann Hate Speech, wo se dat nöömt, direktemang bi de Staatsanwaltschop mellt warrn.

