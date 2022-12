Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr Brand in Harborg

Nadem dat in’t Phoenix-Veerdel in Harborg brennt hett, is en Mehrparteienhuus so dull to Schaden kamen, dat een dor eerstmal nich mehr binnen wahnen kann. Bi dat Füer güstern Avend is en Wahnung ünnert Dak komplettemang utbrennt. All Lüüd, de dor wahnen dähn, de sünd rechttietig rut kamen. De Saak warrt nu vun de Polizei ünnersöcht.

