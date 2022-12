Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr Olympia in Hamborg

De Olymp’schen Spelen in Hamborg, villicht ok tosamen mit Berlin: Dat kann sik tominnst de Sportbehöörd wedder vörstellen. De Idee harr de Düütsche Olymp’sche Sportbund. He will aver ahn düre Projekten as to’n Bispill den Boo vun Stadien utkamen, wenn se sik wedder dorför bewarven wörrn. Söven Johr vöraff hebbt bi en Referendum knapp mehr Lüüd gegen Olympia in Hamborg stimmt.

