Stand: 06.12.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is hebbt wi dichte Wulken mit Regen oder Spütterregen. Kann an’n Anfang ok en beten Snee meernmang ween. Övern Dag laat dat aver na, mag länger dröög ween un sogor oplockern. Later köönt aver wedder Flöög daalkamen. Wi kriggt bet to 4 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Billwarder al 4 Graad. Morgen kriggt wi ok Wulken un Schuers vun Regen, Snee oder Graupel köönt daalkamen. Meist blifft dat aver dröög un de Sünn kiekt ok mal dörch. Dat Ganze bi bet to 4 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch