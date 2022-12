Stand: 05.12.2022 09:30 Uhr Online-Portal gegen Hass

In't Internet warrt veel Hass un Hetzeree in de Welt sett, un üm dorgegen vörtogahn, dor sett Hamborg hüüt Vörmiddag en ne'et Online-Portal ingang. Dor köönt dat all Lüüd unkomplizeert anzeigen, wenn dat Bedrohen oder Beleidigen gifft. Screenshots oder Links na socke Postings, de kann een direkt hoochladen. De Hamborger Justizbehöörd will so mehr Lüüd verfolgen, de mit Gift un Gall üm sik sprütten doot.

