Stand: 05.12.2022 09:30 Uhr Root-gröne Mehrheit in Wandsbek

In den gröttsten Hamborger Bezirk, in Wandsbek, dor gifft dat wedder en root-gröne Mehrheit. Wekenlang harr de Koalitschoon na en ne'en Partner söcht, denn dor harrn ja en Reeg vun Afordnete de Grönen-Frakschoon verlaten. Man nu is unvermodens en fröheren Grönen-Politiker bi de SPD intreden - de toletz frakschoonslose Oliver Schwelm. So hebbt nu de SPD un de Grönen in Wandsbek wedder en knappe Mehrheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch