Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Posten-Wessel in’n Senaat

In Hamborg warrt dat twee ne’e Senaterschen geven un bavento wesselt een dat Ressort. Dat is Maandag düsse Week kund geven worrn. Weertschopssenater Michael Westhagemann höört vun‘e Gesundheit her op. Sien Ressort schall denn Melanie Leonhard övernehmen, de opstunns noch Sozialsenatersch is. Op ehren Posten schall denn Melanie Schlotzhauer op nakamen. Un Stadtentwickelnssenatersch Dorothee Stapelfeldt geiht ut ehr Amt un ut’n Senaat rut. Un op er kummt denn Karen Pein op na.

