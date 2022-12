Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Blindgänger in Willemsborg

In Willemsborg is Dingsdag düsse Week en Blindgänger unschädlich maakt worrn. De fiefhunnert Kilo swore Bomm leeg negen Meter deep op en Bosteed an’e Thielenstraat. Üm un bi veerdusendfiefhunnert Minschen müssen ut jümehr Wahnungen rut un Straten un Bahnstrecken ümto sünd dicht maakt worrn. In’n Ümkreis vun dusend Meter schullen de Lüüd Fenster un Dören dichtlaten. An’n Enn hett de ganze Saak länger duert as plaant, denn se bruken mehr Tiet, üm de Lüüd ruttobringen un de Bahnstatschoon Willemsborg müss ok noch rüümt warrn.

