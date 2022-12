Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Plaans för den Neebo vun’e Sternbrüch

Dat blifft bi en Rundbogenbrüch un de is jüst so groot un so hooch as en Huus mit acht Etagen - süht aver’n beten wat slanker ut: De Düütsche Bahn hett düsse Week ehr Plaans för den Neebo vun’e Sternbrüch in dat Schanzenviddel vörstellt. De Bahn süht keen annern Weg as den Neebo un dat Afrieten vun Hüüs ümto, wat dormit tohoophängen deit. Kritikers hoolt de ne’e Brüch, so as vörher ok al, för to groot.

