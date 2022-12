Stand: 02.12.2022 09:30 Uhr WM: Düütschland is rutflagen

Eenmal wunnen in dree Spelen - dat hett nich reckt. Al dat twete Mal na 2018 is de Düütsche Football-Mannschop bi en WM al in’e Vörrrunn rutflagen un dat liekers dat Team vun Hansi Flick güstern Avend mit veer to twee gegen Costa Rica wunnen hett. Dat reck aver nich, denn Spanien hett vun Japan mit twee to een en op’e Mütz kregen un verloren.

