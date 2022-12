Stand: 02.12.2022 09:30 Uhr Stroomutfall in Sülldörp

In welk Ecken vun Sülldörp hett hüüt Morgen en Stroomutfall dorför sorgt, dat dor nix mehr güng. Un dat hebbt dusendfiefhunnert Huushollen un negenunachtig Bedrieven to marken kregen. So sä dat Stromnetz Hamburg. Ok de S-Bahn kunn twüschen Wedel un Blanknees nich föhren. Nu is dat dor aver allens wedder in’e Reeg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch