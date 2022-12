Stand: 01.12.2022 09:30 Uhr Afscheed för Michael Westhagemann

Dor weern veel Geföhlen mit dorbi in de Hamborgische Börgerschop: Afornten vun all Frakschonen hebbt mit Klatschen in’t Stahn adjüüs seggt to Wirtschopssenater Michael Westhagemann, de ut’t Amt geiht. Man dat geev nich blots Dank, ne, ok Gegenwind. CDU, AfD un FDP menen: He hett to wenig Stütt vun Börgermeister Peter Tschentscher kregen. De Linke stell rut, dat de Havenpolitik vun den Senat mitsamts dat Depermaken vun de Elv fehlslaan is. SPD un Gröne hebbt man seggt, dat se op den richtigen Kurs sünd.

