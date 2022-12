Stand: 01.12.2022 09:30 Uhr Praat fö’t Utlevern vun de Wiehnachtspost

In de verleden Weken hebbt sik veel Lüüd beklaagt, dat dat Maleschen bi’t Utlevern vun de Post geev. Dor weern to veel Anstellten krank, verkloor de Düütsche Post. Man se sünd toversichtlich, dat all Paketen, de bet to’n 20. Dezember afgeven warrt, to rechter Tiet vör Wiehnachten ankaamt. Alleen in Hamborg hebbt se siet Oktober 400 Lüüd bavento instellt. De Warkschop Verdi bekrittelt, dat velen vun jüm överlast sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch