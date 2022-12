Stand: 01.12.2022 09:30 Uhr Football-WM

Argentinien un Polen hebbt dat in’t Achtelfinaal bi de Football-Weltmeisterschop rinschafft. Argentinien hett gegen Polen in de Grupp C mit 2:0 wunnen. Polen is liekers wiederkamen – bi jüm seeg dat vunwegen de Toren beter ut. Mexiko harr jüst so veel Punkten as Polen. Man för jüm hett dat 2:1 gegen Saudi-Arabien nich för’t Achtelfinaal langt. Vunavend geiht dat för Düütschland üm allens. In dat letzte Speel in de Vörrunn mutt de Natschonalmannschop gegen Costa Rica winnen.

