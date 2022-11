Stand: 30.11.2022 10:15 Uhr Härtefall-Fonds

Wokeen in Noot kümmt, wiel Energie jümmer dürer warrt, den will de Stadt Hamborg nu hölpen, mit een Härtefallfonds. Op düsse Ort wüllt se afwehren, dat de Lüüd, de dat bedröppt, Stroom un Gas afdreiht warrt. Man dat gellt blots för bestimmte Minschen. Wokeen to’m Bispeel Hartz IV kriegen deit, kann so en Andrag nich stellen. Doröver rut makt betto blots Vattenfall dor mit. In een Härtefall will de Stadt achtig Perßent un Vattenfall twünnig Perßent vun de Schullen övernehmen.

