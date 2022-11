Stand: 30.11.2022 10:15 Uhr US-Senaat to Schwulen-Ehe

In’n Somer seeg dat noch nich so ut, as kunn dat wat warden, man nu hett de US-Senaat een nee’e Gesetz tostimmt, wat de Homo-Ehe wohren deit. De mehrsten Afordenten sünd dorför west, över de Grenzen vun de Parteien weg. Nu mutt noch Presedent Joe Biden dat ünnerschrieven. Dat Representantenhuus mutt twors ok noch doröver afstimmen, man dor hebbt de Demokraten de mehrsten Stimmen.

