Stand: 30.11.2022 10:15 Uhr WM 2022

Bi de Football-Weltmesterschapp in Katar staht Ingland un de USA in’t Achtelfinaal. Ingland hett güstern Avend gegen Wales mit Dree to Null wunnen, de USA gegen den Iran mit Een to Null. Düütschland hett morgen dat Gruppenspeel gegen Costa Rica, wat den Utslag gifft, woans dat för Düütschhland wiedergeiht. Dat Fleiten övernimmt een Schiedsrichtersch ut Frankriek. Stéphanie Frappart is de eerst Fro, de dat Leit hett bi een Speel vun Mannslüüd op een Football-WM.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch