Stand: 29.11.2022 09:30 Uhr Wessel bi'n Senaat

Siet güstern Avend weet wi: Dree Behörden in Hamborg kriegt ne’e Senaterschen. Börgermester Peter Tschentscher hett an’n Avend in’t Raathuus seegt, wokeen de Ämter kriegen sall. För de Senatersch för Stadtentwickeln Dorothe Stapelfeldt kümmt nu Karen Pein. Se weer betto de Baassche vun de IBA. Ok Wirtschopsenater Michael Westhagemann nimmt sien Hoot. Sien Posten övernimmt Soziaalsenatersch Melanie Leonhard. Un de Staatsrätin Melanie Schlotzhauer rückt nu in dat Ressort Sozialet op.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch