Stand: 29.11.2022 09:30 Uhr 49-Euro Ticket eerst in'n Mai?

Kümmt dat 49 Euro-Ticket eerst in'n Mai? Dor geiht tominnst de Verband vun de Düütschen Verkehrsbedrieven vun ut. Dat steiht in de Frankfurter Allgemeine Zeitung to lesen. Egens is plaant, dat dat dormit vunaf März losgeiht. Över dat Ticket snackt vundaag de Verkehrsministers vun Bund un Länner. Dorbi geiht dat ok üm en Andrag ut Bremen, dat se de Maskenplicht in Bussen un Bahnen vunaf Fröhjohr afschafft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch