Stand: 29.11.2022 09:30 Uhr Inwannern vun Fachlüüd

Düütschland bruukt hoochnödig Fachlüüd. Dorüm wüllt se dat de Lüüd, de na Düütschland rinkaamt ok wat lichter maken. Dat steiht in en Eckpunktepapeer, wat dat ARD-Hauptstadtstudio vörliggt, to lesen. Dorna süllt Spraakkenntnisse, Erfahren in'n Beroop, dat Öller un en Binnen na Düütschland hen en Rull bi de Entschedens spelen. En Arbeitssteed mutt een vör de Inreis nich nawiesen. Vundaag wüllt se dat allens in't Kabinett op'n Weg bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch