29.11.2022 Integratschoonsbarometer

Hamborgers mit un ahn Migratschoonsachtergrund meent, dat is allens in allen en goot Mit'nanner. Dat wiest dat so nöömte Integratschoonsbarometer. Dat is en Studie ünner 15.000 Lüüd, de se överall in't Land fraagt hebbt. Man dor blievt de Gruppen doch noch mehr ünner sik as dat noch vör twee Johrn de Fall weer. De Towannerers nehmt meist gor nich an't polit'sche Leven Deel. Dat sünd man blots üm un bi teihn Perzent. Ünner de Lüüd ahn Migratschoonsachtergrund sünd dat tominnst dreemal so veel.

29.11.2022

Plattdeutsch