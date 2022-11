Stand: 29.11.2022 09:30 Uhr Mangel an Arzneien

Wokeen Saft gegen Fever köpen will, de kennt dat: De is in masse Aftheken in Hamborg utverköfft. Un wat se seggt, warrt dat noch knapper warrn. Medikamenten gegen Maleschen mit den Magen sünd meist nich mehr to kriegen. Dat gifft in Fernoost Produkschoonsutfäll un Maleschen bi't Tolevern.

