Stand: 28.11.2022 09:30 Uhr Elvslick Striet

En „Dree-Länner-Gespreek“, dat schall nu hölpen bi den Striet üm den Elvslick. Hamborg, Neddersassen un Sleswig-Holsteen, de schullen sik an en Disch setten. Dat meent de Ministerpräsident vun Neddersassen Stephan Weil. So steiht dat in de Zeitung „Die Welt“. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett de Bunnsregeren opropen, en natschoonalet Drapen, wo se över den Haven schnackt, op de Been to stellen. Doran wüllt ok de Ümweltverbänn deelhebben. För se is dat Deepermaken vun de Elv missglückt.

