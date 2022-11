Stand: 28.11.2022 09:30 Uhr Protest in China

De gröttste Protestwell siet Johrteihnten in China is ümmer noch ingang. Mehr un mehr Minschen gaht gegen de strenge Corona Politik op de Straat. Ok in de Nacht hebbt de Lüüd noch demonstreert. In de Fröh is de Polizei woll in groten Stil in de Hauptstadt Peking gegen de Hunnerten vun Demonstranten angahn. De hebbt to’n Bispill ropen „Wi wüllt keen PCR-Tests, wi wüllt free sien!”.

