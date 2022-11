Stand: 26.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Göttlich in’e Brass

„De WM 2022 warrt as WM vun’e Schann in’e Geschicht ingahn“ - mit düsse düütlichen Wöör is Maandag düsse Week de Böverste vun’n FC St. Pauli, Oke Göttlich, den Footballweltverband FIFA angahn. De Grund, dat he düsse Week so in’e Brass weer, is dat FIFA-Verbott vun de bunte „One-Love“ Kapteinbinn ween. Dormit weer nu een för allemal kloor, meen Göttlich, wat verkehrt de Vergaav vun’e WM 2022 dör de FIFA ween is.

