Stand: 26.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Rook ut U-Bahntunnel

Füeralarm an’n Hamborger Hauptbahnhoff: Dingsdag düsse Week is dor Rook ut en vun’e Tunnels rutkamen, weswegen se mehre U-Bahnstrecken denn ok eerstmal lever dicht maakt hebbt. Vele Lüüd müssen to denn eerstmal mit’n Bus föhren. De Füerwehr söch allens af, aver ahn wat to finnen. Ok de Hoochbahn hett de Streck un den Tunnel noch mal nakeken hatt, wo aver ok nix bi rutsuert is. To’n Fieravend hen kunnen de U-Bahnen denn aver wedder föhren.

