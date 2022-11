Stand: 26.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Fastkleevt an’t Dirigentenpult

Twee Klimaaktivisten hebbt sik Middewekenavend düsse Week an dat Pult vun’n Dirigenten in’e Elvphilharmonie fastkleevt hatt. Dormit wullen se dorto opropen, dat een mehr gegen de Klimapolitik vun’e Bunnsregeren gegenahn schull, de jümehr Menen na to tögerig is. De ganze Saak hett man blots’n poor Minuten duert hatt. En Mitarbeider vun dat Orchester hett de Twüschenstang an’t Dirigentenpult losmaakt un de Aktivisten ut’n Saal bröcht hatt. Tokiekers hebbt luuthals gegen de Akschoon protesteert hatt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch