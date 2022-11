Stand: 26.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Opgaven för Tschentscher

Wat dat veerthööchste Amt in uns Land angahn deit, dor hett nu Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher den Hoot op. As ne’e Bunnsraatspräsident hett he güstern - Freedag düsse Week - sien Antrittsreed in Berlin hollen hatt. Dorbi güng dat wegen den Krieg in’e Ukrain üm Freden, Sekerheit un Energie. Tokamen Week is Tschentscher denn ok glieks vun Amts wegen her as twete Mann vun Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier ünnerwegens, denn de is in Urlaub.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

