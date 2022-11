Stand: 25.11.2022 09:30 Uhr Diakonie verlangt mehr Personaal för Froonshüüs

Meist jeden drütten Dag warrt in Düütschland en Fro vun ehren Partner oder Ex-Partner ümbröcht. Un bi de Hamborger Polizei sünd in dat verleden Johr mehr as 5.000 Fäll to Poppier bröcht worrn, wo dat üm Partnergewalt gahn dee. Vundaag is de sonöömte „Dag gegen Gewalt an Froonslüüd“ - för de Diakonie in Hamborg en Grund noch mal op hentowiesen, dat se mehr Personaal för Froonshüüs bruken doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch