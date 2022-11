Stand: 03.11.2022 09:30 Uhr Strom- un Gaspriesbrems kummt

En Brems för'n Gas- un Strompries un en Negenunveertig-Euro-Ticket för de Öffis: Dorop hefft sik Bund un Länner nu enigt, so dat de Lüüd mit de Energiekries nich so en grote Last hefft. Dat weer en groten Schritt na vörn, sä Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher. Verkehrssenater Anjes Tjarks wies sik tofreed mit dat Negenunveertig-Euro-Ticket. Dormit wöör de Pries för dat hele Bus- un Bahnnet in Hamborg üm sövenunsöventig Perzent rünnergahn.

