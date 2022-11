Stand: 02.11.2022 09:30 Uhr Kabinett snackt över Stütt

Lüüd, de mit Gas- oder ok mit Fernwarms inböten doot, de schall gau wat vun jümehr Last nahmen warrn. De Bunnsregeren will de Hölp hierför vundaag afnicken un so schall denn de Staat dat övernehmen, wat een in’n Dezember an Afslag betahlen deit. Bavento snackt dat Kabinett denn vundaag ok över de Gaspriesbrems, de se plaant hebbt. So as dat ARD-Hauptstadtstudio to weten kregen hett, kunn de al af Februar un nich eerst af März tokamen Johr gellen.

