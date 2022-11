Stand: 02.11.2022 09:30 Uhr Klimabilanz för Hamborg

In Hamborg sünd in‘e verleden teihn Johr twee Millionen Tünnen an CO2, dat Tüüg wat ja nich goot för’t Klima is, inspoort worrn. So steiht dat in de aktuelle Klimabilanz vun’n Hamborger Senaat binnen. Woans dat nu aver bi’n Klimaschutz wiedergahn deit, dat schall man eerst mit den ne’en Klimaplaan un dat Gesett dorto fastleggt warrn. CDU, AfD un Linke bekrittelt dorüm denn ok, dat dat noch op to vele Fragen keen Antwoort geven deit. Un Ümweltverbänn un Fridays for Future verlangt bi’n Klimaschutz mehr Tempo.

